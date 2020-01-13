В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги хабаровский «Амур» дома в серии буллитов потерпел поражение от омского «Авангарда» со счетом 1:2.

В составе хабаровчан единственную шайбу забросил Игорь Руденков с передачи Дениса Голубева на 26-й минуте. У омичей отличился Валентин Пьянов, который забил с передач Роба Клинкхаммера и Брэндона Макмиллана на 49-й минуте встречи.

Победный буллит в серии забросил Сергей Шумаков.

После 47 матчей команда Боба Хартли идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 64 очка. Подопечные Александра Гулявцева занимают 11-ю позицию на Востоке с 42 баллами.

Следующий матч «Авангард» проведет 15 января на выезде против «Адмирала», «Амур» днем ранее примет «Ак Барс».