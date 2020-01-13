Известный хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух возмутился искаженной информацией о заработке Евгении Медведевой в его постановках.

По словам Авербуха, информация о том, что Медведева получала в его шоу 150 тысяч рублей за выступление, не является правдой, так как хореограф рассказал про средний заработок фигуристов в ледовых шоу, и речь шла о большей части о завершивших карьеру фигуристах.

Он отметил, ряд СМИ сделал странный вывод, что Медведеву можно отнести к «среднему заработку» экс-фигуристов, а это, по мнению Авербуха, является клеветой, Медведева зарабатывает больше.

«Мы работали с Евгенией на условиях, соответствующим ставке ведущих мировых фигуристов», — сказал Авербух, слова которого приводит ТАСС.

Он добавил, что СМИ, исказившие информацию теперь могут ответить в суде за лживые и исковерканные слова и факты.

Ранее Авербух рассказал, сколько зарабатывают участники его проектов.