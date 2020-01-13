Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов снова раскритиковал Дмитрия Губерниева.

По словам Тихонова, на Губерниева отрицательно реагирует вся страна. Экс-биатлонист отметил, что ему звонили очень серьезные люди, и Тихонов думает, что Губерниева «скоро аккуратненько выгонят».

«Фигурное катание ему не дали, Вяльбе его выгнала. О чем говорить? Он же знает прекрасно, что больше нечем укусить», – сказал Тихонов, слова которого приводит Sport24.

Ранее Тихонов заявил, что он помнит Губерниева, когда комментатор «стоял в сторонке», когда Тихонов был президентом, и не делал, по мнению экс-главы СБР, глупых высказываний и заявлений.

Губерниев ответил, что, когда он стоял в сторонке, Тихонов сидел в камере за попытку организации заказного убийства, а потом долго скрывался за границей.