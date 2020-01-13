26-летний боец Bellator Диллон Дэнис не сможет находиться в углу Конора Макгрегора во время поединка ирландца против Дональда Серроне.

Об этом сообщает журналист Кевин Айол, который ссылается на исполнительного директора Спортивной комиссии штата Невада Боба Беннета.

По словам Айола, Дэнис задолжал штату штраф в размере 7,5 тысяч долларов за драку на турнире UFC 229. Журналист отметил, что Дэнису не позволят работать в углу Конора Макгрегора на UFC 246, пока он не погасит долг.

Напомним, после победы Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором россиянин перепрыгнул через октагон и напал на Дэниса.

Отметим, бой между Дональдом Серроне и Конором Макгрегором состоится 18 января на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Серроне провел 50 боев в смешанных единоборствах, 36 из них закончились победами американца, в 13 он потерпел поражения и один поединок не состоялся. Макгрегор провел 25 поединков, из которых выиграл 21, потерпев четыре поражения.