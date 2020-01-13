Перуанский нападающий московского «Локомотива Джефферсон Фарфан рассказал о своих дальнейших планах.

По словам Фарфана, его соглашение с «Локомотивом» действует до мая нынешнего года, и у него еще будет время сесть и поговорить. Перуанец отметил, он хочет еще поиграть в Европе, наслаждаться футболом в серьезных чемпионатах, а также еще раз сыграть в Лиге чемпионов.

«Я обдумывал свое будущее. Планирую играть еще два или три года», — сказал Фарфан, слова которого приводит El Comercio.

Отметим, перуанский футболист по-прежнему восстанавливается после травмы колена.

35-летний Фарфан перешел в «Локомотив» в 2017 году из «Аль-Джазиры». В составе железнодорожников он провел 66 матчей и забил 24 мяча во всех турнирах.