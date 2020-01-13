Российская спортивная пара фигуристов Ирина Хавронина и Дарио Чиризано одержали победу на Зимних юношеских Олимпийских игр в танцах на льду.

За произвольный танец Хавронина и Чиризано получили от судей 101,11 баллов, в сумме заработав 164,63 балла. Второе место также заняли российские фигуристы, серебро досталось Софье Тютюниной и Александру Шустицкому, набравшим в сумме 159,15 балла. Бронзовые медали завоевали американские спортсмены, Катарина Вольфкостин и Джеффри Чен, у которых 152,43 балла.

Напомним, после ритмического танца первым шел дуэт Хаврониной и Чиризано, которые получили за прокат 63,52 балла. На втором месте шли Софья Тютюнина и Александр Шустицкий, судьи оценили их прокат на 62,64. Замыкали тройку лидеров представители Канады Натали Д’Алессандро и Брюс Ваддел (59,61 баллов).