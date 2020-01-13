На третьих юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне в рамках турнира по фигурному катанию стартовала произвольная программа у девушек.

Прямую трансляцию выступлений девушек можно увидеть здесь.

После короткой программы в лидерах идет кореянка Ён Ю, ее результат — 73,71 балла. На второй строчке расположилась представительница России Ксения Синицына, судьи оценили её прокат на 71,77 балла. Замкнула тройку лидеров еще одна россиянка Анна Фролова, получившая 69,07 балла.

Обе россиянки выступят в сильнейшей разминке, Фролова выйдет на лед под четвертым стартовым номером, Синицына — под пятым.

Ранее золото юношеских Олимпийских игр в Лозанне завоевала пара Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, а также танцевальный дуэт Ирина Хавронина/Дарио Чиризано. Серебро у Софьи Тютюниной/Александра Шустицкого, Дианы Мухаметзяновой/Ильи Миронова, а также Андрея Мозалева, Даниил Самсонов завоевал бронзу.