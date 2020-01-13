Российская биатлонистка Евгения Павлова отреагировала на новости от тренерского штаба сборной России о том, что ее могут пригласить на этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге для участия в эстафете.

В своем «Инстаграме» спортсменка отреагировала на заявление подписчика в комментариях, который отметил, что Павлову хотят поднять до основной команды.

«P.S: Вносим ясность. Никуда не звали) Сидим дома», — ответила подписчику Евгения.

Напомним, вчера, 13 января, главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что тренеры хотят пригласить Евгению Павлову для участия в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Позже эту информацию подтвердил и глава СБР Владимир Драчев.

В декабре Евгения Павлова выступала на внутрироссийских соревнованиях, а в январе одержала победу и взяла серебро на этапе Кубка IBU в Осрблье.