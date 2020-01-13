Немецкий футболист, полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер может сыграть за сборную Германии на Олимпийских играх в Токио-2020.

Информацию об этом сообщает издание Kicker. По данным СМИ, Мюллер входит в список игроков, которых тренер олимпийской сборной Германии (молодежный состав) Штефан Кунтц может включить в заявку на турнир вне возрастного ограничения. Отметим, каждая команда может заявить на Олимпиаду до трех игроков старше 23 лет.

По информации Kicker, помимо Томаса Мюллера, в список входят также такие кандидатуры, как Кевин Фолланд, Максимилиан Арнольд, Дэви Зельке и Максимиллиан Эггештайн.

Летом 2020 года пройдет еще один крупный турнир — чемпионат Европы по футболу, однако на нем Мюллер точно не сыграет: главный тренер команды Йоахим Лёв заявил, что не будет вызывать Мюллера в сборную.