Сборная России по волейболу. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

Сборная России по волейболу. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

Стало известно, с какими сборными командами предстоит сыграть российским волейболистам и волейболисткам на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Информацию о проведенной жеребьевке группового этапа олимпийского турнира появилась в официальном «Твиттере» Всероссийской федерации волейбола.

В соперники мужской сборной России в группу В попали одни из сильнейших команд планеты — сборные США, Аргентины, Франции и Туниса, а также действующие чемпионы Олимпийских игр — бразильцы.

Женская сборная России также сыграет в группе B. Российским волейболисткам придется сразиться в группе с командами Китая, США, Италии, Аргентины и Турции.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа. Волейбольный турнир на Олимпиаде стартует 25 июля, финалы будут сыграны 8 и 9 августа.