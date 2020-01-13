Текущую неделю в Петербурге можно смело назвать неделей игровых видов спорта. Свои 5 домашних матчей на двоих сыграют хоккеисты главной и молодежной команды СКА, две игры в Евролиге проведет баскетбольный «Зенит», а их волейбольный одноклубники сыграют против чемпиона страны.

Хоккей

14.01 (ВТ). КХЛ. СКА — «Динамо» (Рига). Ледовый дворец, 19.30

16.01 (ЧТ). КХЛ. СКА — «Йокерит» (Хельсинки). Ледовый дворец, 19.30

Главная хоккейная команда Петербурга на этой неделе продолжит домашнюю серию. Дважды проиграв на старте этого года, коллектив Алексея Кудашова уступил вторую строчку Запада московскому «Динамо», однако в недавней общей встрече разобрался с бело-голубыми. Ближайший соперник — динамовцы из Риги, плетущиеся внизу конференции. Но надо думать, более принципиальной окажется встреча в четверг. 3 января Финский «Йокерит» нанес СКА сокрушительное поражение со счетом 6:0. Дома петербуржцы жаждут реванша.

14.01 (ВТ). МХЛ. СКА-1946 — ХК «Рига». «Хоккейный город», 19.00

15.01 (СР). МХЛ. СКА-1946 — ХК «Рига». «Хоккейный город», 19.00

18.01 (СБ). СКА-1946 — «ОЭРДЖИ» Юниор. «Хоккейный город», 13.00

Безусловные лидеры МХЛ также проведут свои матчи в Петербурге. Во вторник параллельно с главной командой СКА-1946 сыграет в «Хоккейном городе» с молодежкой из Риги. На следующий день молодые хоккеисты сыграют еще раз, а в субботу питерские парни проведут встречу против команды, у которой нет ни одного очка в таблице. Китайский «ОЭРДЖИ Юниор» проиграл все 46 матчей в МХЛ.

Баскетбол

15.01 (СР). Евролига. «Зенит» — «Баскония» (Испания). СИБУР Арена, 20.00

17.01 (ПТ). Евролига. «Зенит» — «Валенсия» (Испания). СИБУР Арена, 20.00

Команда Джоана Плазы потихоньку обретает себя — за последние несколько недель на выезде обыграны турецкий «Фенербахче» и подмосковные «Химки». Настала пора побеждать и дома, где пока добыта лишь одна победа. В гости к «Зениту» по очереди приезжают соотечественники Плазы — «Баскония» и «Валенсия». В СИБУР Арене «Зенит» в рамках Евролиги еще не выигрывал.

Волейбол

18.01 (СБ). Суперлига. «Зенит» — «Кузбасс». СИБУР Арена, 18.00

Волейболисты петербургского «Зенита» в субботу будут проэкзаменованы чемпионом страны. В Петербург приезжает кемеровский «Кузбасс». В текущем первенстве Суперлиги гости идут на втором месте, выиграв девять поединков из десяти. «Зенит» располагается на четвертом месте с восемью победами в одиннадцати встречах.