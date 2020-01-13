Российский биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением по поводу выступление Евгения Гараничев в этом сезоне на Кубке мира по биатлону.

По словам Губерниева в материале для портала «Чемпионат.com», в Рупольдинге Гараничеву надо дать шанс пробежать эстафету, однако комментатор уже не раз говорил, что в личных гонках этот биатлонист пока бледная тень самого себя.

«На самостоятельную работу по итогам прошлого сезона имел право только Логинов, а человек, который был олимпийским призёром и брал золото Кубка мира, не должен возить тачку на этапах», — сказал Губерниев, отметив, что это его заявление касается Гараничева. По словам комментатора, о его переживаниях за Гараничева сейчас знает вся страна.

«Я жду, когда у него там всё рассосётся и он будет напоминать себя прежнего. Я рассчитываю, что рано или поздно он всех победит», — заявил Губерниев.

Отметим, сейчас Евгений Гараничев занимает 31-е место в общем зачете Кубка мира, он уже давно не заезжал на подиум в личных гонках.