Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд рассказала о своих сибирских корнях.

В интервью журналу IBU Тандревольд рассказала, что ее прадедушка был родом из Красноярска, во время Второй мировой войны он получил специальный паспорт. В Париже прадед биатлонистки познакомился с ее прабабушкой и там же родилась бабушка Тандревольд, которая была уже француженкой. «Часть моей из семьи из Франции, а также из Сибири», — отметила биатлонистка.

По признанию Тандревольд, во время своего первого приезда в Ханты-Мансийск она чувствовала себя почти как дома. «Хотя это место в 30 часах езды от моего дома в Норвегии», — сказала спортсменка.

Отметим, в этом сезоне Ингрид Тандревольд уже трижды поднималась на пьедестал почета в личных гонках на Кубке мира, в общем зачете она идет на третьей строчке.