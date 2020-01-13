Российский тренер по фигурному катанию Александр Волков поделился своими прогнозами по поводу чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 года.

В интервью порталу РИА Новости Волков отметил, что в женском турнире все ясно уже до старта, поскольку медали разделят три ученицы Этери Тутберидзе Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная. Называть будущую чемпионку Европы Волков не стал, пока в этой тройке ничего не ясно. «Достойны титула все три спортсменки», — сказал тренер.

«По катанию мне, конечно, больше всех нравится Косторная, у нее оно уже взрослое, Саша с Аней пока еще дети на льду», — отметил Волков, добавив, что все три фигуристки очень красиво исполняют прыжковые элементы.

Напомним, чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в австрийском городе Грац с 22 по 26 января.