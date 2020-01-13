Российский биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, почему не стоит сравнивать российских биатлонистов и лыжников.

«Ребята, мы не сравниваем футбольный клуб «Барселона» и футбольную команду «Металлист» из Королёва», отметил Губерниев, добавив, что потенциал лыжников сборной России и биатлонистов несравним. Как считает комментатор, команда лыжников более одаренная, и с них один спрос, а с биатлонистов другой.

Успех российского биатлона на Кубке мира в декабре — пять призовых мест — Губерниев назвал огромным успехом.

«Биатлонисты прямо сейчас напоминают крепкий «Лестер», который способен стать чемпионом Англии», — цитирует Губерниева портал «Чемпионат». Губерниев отметил, что он всячески поддерживает российский биатлон и желает ему удачи.

Напомним, российский лыжник Александр Большунов сейчас идет первым в общем зачете Кубка мира, Сергей Устюгов — третьим. Лучший из российских биатлонистов Александр Логинов идет на пятой строчке в общем зачете КМ по биатлону.