Российский тренер по фигурному катанию Александр Волков прокомментировал выступление ученика Этери Тутберидзе Даниила Самсонова на юношеской Олимпиаде в Лозанне.

Слова Волкова приводит портал РИА Новости. «Самсонова я вообще не понимаю как фигуриста, честно говоря, Во-первых, он стал «срывным», не знаю, почему», — сказал тренер, отметив, что фигурист, возможно, устал после чемпионата России в Красноярске.

Также Волков отметил, что у Самсонова на льду нет эмоций, на лед и со льда он идет с каменным лицом. «Компоненты ему ставят высокие, не понимаю, за что. Скользит хорошо», — заключил Волков.

Напомним, Даниил Самсонов завоевал бронзовую медаль юношеских Олимпийских игр в Лозанне. В обеих программах он не справился с исполнением тройного акселя.