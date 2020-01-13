Российский тренер по фигурному катанию Александр Волков, работающий в академии Евгения Плющенко, поделился мнением по поводу выступления Андрея Мозалева на юношеской Олимпиаде в Лозанне.

По мнению Волкова в интервью порталу РИА Новости, результат в мужском одиночном катании логично, однако ему было жалко Мозалева. «Сам виноват, сделай аксель и празднуй победу. Но, видимо, он очень устал», — отметил тренер, добавив, что фигурист проходит через сложный сезон с большим количеством турниров, на которых он откатал чисто.

«Но человек не робот. Кагияма сделал свою работу в произвольной, чего ему хватило, чтобы выиграть», — заключил Волков.

Напомним, Андрей Мозалев завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Лозанне, проиграв около 2 баллов японцу Юме Кагияме.