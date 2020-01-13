Россия начала матч с Исландией на ЧЕ по гандболу среди мужчин

Мужская сборная России по гандболу начала матч против команды Исландии на чемпионате Европы среди мужских команд. Встреча проходит в шведском Мальмё на «Мальмё-Арене».

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

Российские гандболисты начали турнир с поражения: в первом туре группового этапа подопечные Эдуарда Кошкарова уступили сборной Венгрии со счетом 25:26. Исландия же в первом матче смогла победить сборную Дании со счетом 31:30. Матч сборной России с представителями Дании запланирован на среду, 15 января.