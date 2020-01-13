Почему в этом сезоне российские биатлонисты так плохо выступают? Спад имеет не только Дмитрий Малышко — все остальные ощущают существенное снижение спортивных показателей. Прежде всего, мне представляется, что это беспрецедентное давление на Россию и российский спорт в целом. Психологически такое сильно давит. Хотя спортсмены и адаптируются к этой ситуации, это сильно бьет по психологии. И как следствие, по результатам.

Второе — это подготовка. Не может быть, чтобы один Логинов нормально выступал, ну может еще и Елисеев — за счет стрельбы подтянулся. А все остальные то где? Никого нет. Не только Малышко, но и других.

У женщин та же ситуация. Здесь нужно руководство СБР внимательно задуматься. Значит что-то не то идет.

Почему руководство постоянно отмазывается и пеняет на внешние факторы причин неудач? Я думаю, что вместо того, чтобы совсем молчать предлагаются определенные версии того или иного события. Попытка объяснить сложившеюся ситуацию. Я это воспринимаю именно так.

Конечно, нужно это все было предусматривать заранее и работать на этим в подготовительный период, а не в соревновательный. Мы же прекрасно знаем, что у соперников есть новые оборудования и технологии. У кого-то всегда есть что-то новое. Этого трудно скрыть. Нужно работать на опережение, а не вечно догонять наших конкурентов, что мы сейчас и делаем. Поэтому и результаты такие.

Что такое вообще подготовка лыж? Уникальное дело. Сегодня это откровенная борьба технологий. Кто раньше всех что-то новое изобретет, на какой-то промежуток времени будет иметь преимущество. Но этим надо заниматься постоянно и постепенно. Тогда твои спортсмены получат преимущество.

Хотя это перманентно. Всегда будет кто-то остающий, а кто-то опережать. В данном случае, французы и норвежцы, как мы видим, по технологиям вырвались вперед.