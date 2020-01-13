Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением по поводу того, кого он считает самым влиятельным человеком в российском футболе.

В интервью порталу «Медуза» Слуцкий отметил, что самым влиятельным человеком в футболе России является самый влиятельный человек в стране — президент Владимир Путин.

«Когда глава государства говорит о том, что мы должны больше заниматься воспитанием собственных спортсменов, это автоматически становится сигналом для всех видов деятельности, для введения лимитов и так далее», — сказал Слуцкий, отметив, что Владимир Путин при желании может повлиять на все процессы.

Отметим, Леонид Слуцкий в декабре подписал контракт с казанским «Рубином», до этого он несколько лет работал в Европе, тренировав «Халл Сити» в Англии и «Витесс» в Голландии.