Российский фигурист Константин Меньшов поделился мнением по поводу перспектив российских фигуристов на чемпионате Европы в австрийском Граце.

По мнению Меньшова в интервью РИА Новости, конкуренция на чемпионате Европы оставляет желать лучшего что в женском одиночном катании, что в мужском.

«Поэтому первые два места должны занять наши ребята Алиев и Самарин, если никакого чуда не произойдет», — отметил эксперт, добавив, что россияне должны взять золото и серебро даже в случае помарок в катании.

«Если, конечно, совсем без провалов обойдутся», — заключил Меньшов.

Отметим, чемпионат Европы по фигурному катанию в Граце стартует 22 января. От России на турнир заявлены Дмитрий Алиев, Александр Самарин и Артур Даниелян. Ранее Алиев и Самарин становились бронзовыми призерами российского первенства.