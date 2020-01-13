На юношеских Олимпийских играх в Лозанне завершился турнир по фигурному катанию в одиночных соревнованиях, были разыграны медали в женском одиночном катании.

Выиграла Олимпиаду в Лозанне кореянка Ён Ю, ее результат за две программы — 214 баллов. Второе место у российской фигуристки Ксении Синицыной, произвольную программу она исполнила с ошибкой на риттбергере и получила за два проката 200,03 балла.

Бронзовую медаль турнира завоевала еще одна россиянка Анна Фролова. В произвольной программе она допустила два падения, однако все равно смогла попасть на пьедестал. Ее результат — 187,72 балла.

Отметим, российские фигуристы завоевали медали во всех видах программы. В соревнованиях спортивных пар золото и серебро у россиян — Аполлинарии Панфиловой/Дмитрия Рылова и Дианы Мухаметзяновой/Ильи Миронова, такой же результат и у танцоров Ирины Хаврониной/Дарио Чиризано и Софьи Тютюниной/Александра Шустицкого. В мужском катании Андрей Мозалев завоевал серебро, Даниил Самсонов — бронзу.