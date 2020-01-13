Личный тренер биатлониста Александра Логинова Александр Касперович высказал свое мнение о том, каким образом проблемы с финансированием Союза биатлонистов России мешают выступлению сборной на мировой арене.

В интервью порталу «Спорт день за днем» Касперович отметил, что ситуация с финансированием сильно влияет на команду. Сейчас СБР выплачивает огромные деньги IBU. «Они могли пойти на команду: логистика, транспортные расходы, размещение в гостиницах определенного уровня, чтобы была шаговая доступность к трассам, закупка патронов и смазочного материала», — сказал Касперович, отметив, что автомобильный парк сборной составляет два мини-автобуса на восемь человек.

Напомним, ранее президент СБР Владимир Драчев уточнял, что организация занимается выплатой долга IBU, сумма которого составляет около 700 тысяч евро.