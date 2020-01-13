Российская фигуристка Анна Фролова поделилась мнением по поводу своего выступления на юношеских Олимпийских играх в Лозанне.

В интервью службе информации Олимпийского комитета России Фролова отметила, что слишком переволновалась во время исполнения произвольной программы. «Очень расстроена, что не получилось показать свой лучший прокат», — отметила фигуристка.

По словам Фроловой, цель на оставшуюся часть сезона одна — усложнение программ. «Считаю, что нужно работать над всем. И над элементами «ультра-си» тоже», — заключила фигуристка.

Напомним, Анна Фролова завоевала бронзовую награду на третьих юношеских Олимпийских играх в Лозанне. Фигуристка дважды упала в произвольной программе, однако ее оценки хватило, чтобы удержаться на пьедестале почета.