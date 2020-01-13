Российский фигурист Константин Меньшов поделился мнением по поводу соперничества российских фигуристок на чемпионате Европы в Граце.

Слова Меньшова цитирует портал РИА Новости. По мнению Меньшова, на европейском турнире российские фигуристки будут соревноваться между собой, потому что пока им никто не может составить конкуренцию.

«Даже теоретически к ним не способен никто приблизиться», — сказал фигурист, отметив, что он будет наслаждаться борьбой российских спортсменок. Напомним, от России на чемпионате Европы выступят Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова.

«Может быть, Косторная усилит контент? Мне очень хотелось бы увидеть четверной в исполнении Косторной. Это была бы бомба!», — заключил Меньшов.

Напомним, чемпионат Европы по фигурному катанию в Граце стартует 22 января.