Вот и разыграли четыре комплекта наград на юношеских Олимпийских играх 2020 года в фигурном катании. Nevasport рассказывает, как прошли соревнования в каждом из видов. Спойлер: все российские фигуристы едут из Лозанны с медалями.

Большой интерес представлял турнир в женском одиночном катании: продолжится ли серия побед российских фигуристок на ЮОИ или же на титул замахнется кореянка Ён Ю. Ксения Синицына насчитала лишь одну ошибку за две программы, выступив на максимуме возможностей, однако этого не хватило для того, чтобы побить кореянку. Ён Ю чисто сделала тройной аксель в произвольной и обеспечила себе золото.

Еще одна россиянка Анна Фролова в экстренном порядке заменила Викторию Васильеву, в Лозанне откаталась с падениями, но этого хватило, чтобы завоевать бронзу. И без учениц Тутберидзе спортсменки из России смогли навязать борьбу, однако золото взять не получилось.

В парном катании равных не было Аполлинарии Панфиловой и Дмитрию Рылову. Пока эта пара является мировым юниорским лидером в сезоне: первые места в серии и в финале Гран-при, пятое место на взрослом чемпионате России и вот теперь — победа на юношеской Олимпиаде. Стоит отметить, что откаталась пара без серьезных ошибок и в этом относительно финала Гран-при в Турине прогрессирует.

Серебро у Дианы Мухаметзяновой и Ильи Миронова, они финишировали вслед за Панфиловой и Рыловым, как и на юниорском финале Гран-при.

Второе золото игр в фигурном катании принесла танцевальная пара Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, Софья Тютюнина и Александр Шустицкий отстали ненамного, однако были рады и серебру.

Андрей Мозалев без пяти минут был олимпийским чемпионом Лозанны, однако все решил злополучный тройной аксель. Разница между победителем турнира Юмой Кагиямой и Мозалевым составила около двух баллов, а на падении с акселя россиянин явно потерял больше. Даниил Самсонов выступил в Лозанне не без ошибок: испортил впечатление тройной аксель, все три попытки оказались провальными. Работать надо и над лутцем — четверной в произвольной получился, а еще один фигурист сдвоил.

Следующее крупное событие на небосклоне фигурного катания — чемпионат Европы в Граце. Турнир стартует уже на следующей неделе, так что любителям этого вида спорта сейчас не соскучишься.