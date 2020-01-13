Российский биатлонный тренер, личный наставник Александра Логинова Александр Касперович прокомментировал состав нынешней сборной России по биатлону.

В интервью порталу «Спорт день за днем» Касперович отметил, что Россия не теряет своих позиций. «У нас есть топ-спортсмены в мужской группе — Александр Логинов и Матвей Елисеев, который прекрасно себя проявляет», — сказал Касперович, отметив, что у лидеров есть хорошая поддержка в лице Никиты Поршнева и Евгения Гараничева, набирающего форму в данный момент.

Поскольку на данный момент в команде отсутствует Дмитрий Малышко, сборной необходим опытный спортсмен, который не дрогнет. Как считает Касперович, успешным выступлением на ЧМ в Антхольце будет считаться завоевание золота. «Мы вполне можем бороться как в эстафетах, смешанной эстафете, так и в личных гонках», — отметил специалист.

Напомним, чемпионат мира по биатлону в Антхольце пройдет с 12 по 23 февраля.