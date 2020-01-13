Российский экс-теннисист, олимпийский чемпион Евгений Кафельников оценил выступление сборной России на командном турнире ATP Cup в Австралии.

Слова Кафельникова приводит официальный сайт «Матч ТВ». По мнению эксперта, результат надо оценивать в зависимости от целей, которые ставили перед собой теннисисты. «Безусловно, это была хорошая разминка. В плане игровой практики были тяжелые матчи как у Даниила Медведева, так и у Карена Хачанова», — отметил Кафельников.

По мнению эксперта, цели получения игровой практики теннисисты добились. Сейчас остается лишь понять, в какой форме россияне подойдут к первому турниру «Большого шлема» в сезоне, который состоится в Мельбурне.

Напомним, сборная России, основное количество матчей за которую сыграли Даниил Медведев и Карен Хачанов, вылетела в полуфинале ATP Cup от Сербии.