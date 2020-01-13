Российский голкипер хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский был признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге.

Информация об этом появилась на официальном сайте НХЛ.

За прошедшие семь дней Василевский вместе с «Тампой» сыграл три матча. Среднее количество пропущенных шайб за игру — 0,67. За три игры Василевский отразил 97,2% бросков.

Второй звездой недели стал одноклубник Артемия Панарина, защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Энтони Деанджело, показавший бомбардирские качества. На прошлой неделе он набрал 7 очков, забросив три шайбы и четыре раза сделав результативную передачу.

В список лучших игроков недели также попал еще один вратарь: третьей звездой недели стал голкипер «Калгари Флэймз» Кэм Тэлбот. В составе своей команды Тэлбот выиграл все три матча за последние семь дней, среднее количество пропущенных шайб за одну игру — 1,67, показатель отраженных бросков — 95,3%.