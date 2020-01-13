Российская фигуристка Ксения Синицына рассказала о своих ощущениях после завоевания медали на юношеских Олимпийских играх в Лозанне.

В интервью пресс-службе Олимпийского комитета России Синицына отметила, что не очень сильно волновалась, однако с результатом ничего сделать нельзя. «Рассчитывала на первое место, но допустила обидную техническую ошибку», — заявила спортсменка.

По словам Синицыной, юношеские Олимпийские игр стали для нее хорошим опытом. «Серебро — хорошо, но буду работать дальше, чтобы показывать результат лучше», — заключила спортсменка.

Отметим, Ксения Синицына завоевала серебро на юношеской Олимпиаде в Лозанне, проиграв чемпионке игр из Южной Кореи Ю Ён около 14 баллов. Бронзу соревнований завоевала еще одна россиянка Анна Фролова.