Мужская сборная России по гандболу уступила команде Исландии в рамках чемпионата Европы по гандболу среди мужских команд. Игра прошла в шведском городе Мальмё на «Мальмё-Арене» и завершилась со счетом 34:23 в пользу исландцев.

Первый тайм российские гандболисты проиграли со счетом 18:11. Во втором тайме игра сборной России наладилась лишь отчасти: отрезок был проигран со счетом 16:12.

Это уже второе поражение кряду для подопечных Эдуарда Кокшарова. В первом матче группового этапа россияне уступили команде Венгрии со счетом 26:25. Шансы на выход из группы у команды очень маленькие, необходимо, чтобы Венгрия проиграла Дании, их матч начнется сегодня в 22:30 по московскому времени.

Заключительный матч группового этапа сборная России проведет против команды Дании в среду, 15 января. Встреча также состоится в Мальмё.