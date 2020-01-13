У российских гандболистов на чемпионате Европы все плохо: осталось надеяться только на оплошности соперников, а вот у фигуристов в Лозанне все очень даже хорошо. Четыре комплекта наград разыграны и восемь медалей из двенадцати уедут в Россию. Также сегодня, 13 января, стал известен список участников сборов «Зенита», и некоторые фамилии должны были удивить поклонников «сине-бело-голубых».

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Россия уступил Исландии на мужском ЧЕ по гандболу. Это второе поражение кряду

Мужская сборная России по гандболу уступила команде Исландии в рамках чемпионата Европы по гандболу среди мужских команд. Игра завершилась со счетом 34:23 в пользу исландцев. Первый тайм российские гандболисты проиграли со счетом 18:11. Во втором тайме игра сборной России наладилась лишь отчасти: отрезок был проигран со счетом 16:12. Шансы на выход из группы у команды очень маленькие, необходимо, чтобы Венгрия проиграла Дании.

Хавронина и Чиризано завоевали золото Юношеских Олимпийских игр в танцах на льду

Российская спортивная пара фигуристов Ирина Хавронина и Дарио Чиризано одержали победу на Зимних юношеских Олимпийских игр в танцах на льду. За произвольный танец Хавронина и Чиризано получили от судей 101,11 баллов, в сумме заработав 164,63 балла. Второе место также заняли российские фигуристы, серебро досталось Софье Тютюниной и Александру Шустицкому, набравшим в сумме 159,15 балла. Бронзовые медали завоевали американские спортсмены, Катарина Вольфкостин и Джеффри Чен, у которых 152,43 балла.

Синицына и Фролова завоевали медали на юношеской Олимпиаде, выиграла Ён Ю

На юношеских Олимпийских играх в Лозанне завершился турнир по фигурному катанию в одиночных соревнованиях, были разыграны медали в женском одиночном катании. Выиграла Олимпиаду в Лозанне кореянка Ён Ю, ее результат за две программы — 214 баллов. Второе место у российской фигуристки Ксении Синицыной, она получила за два проката 200,03 балла. Бронзовую медаль турнира завоевала еще одна россиянка Анна Фролова. В произвольной программе она допустила два падения, однако все равно смогла попасть на пьедестал. Ее результат — 187,72 балла.

Российским волейболистам досталась «группа смерти» на Олимпиаде в Токио

Стало известно, с какими сборными командами предстоит сыграть российским волейболистам и волейболисткам на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. В соперники мужской сборной России в группу В попали одни из сильнейших команд планеты — сборные США, Аргентины, Франции и Туниса, а также действующие чемпионы Олимпийских игр — бразильцы. Женская сборная России также сыграет в группе B. Российским волейболисткам придется сразиться в группе с командами Китая, США, Италии, Аргентины и Турции.

Кокорин и Малком вызваны на первый сбор «Зенита», Краневиттер — нет

Тренерский штаб петербургского «Зенита» назвал футболистов, которые отправятся на первые зимние тренировочные сборы в Катар. Среди попавших в состав также есть бразилец Малком, который восстановился от травмы после почти полугодового отсутствия, а также Александр Кокорин, тренирующийся в составе команды с сентября после выхода из колонии. Отметим, тренеры не вызвали травмированного Эмануэля Мамману, а также Матиаса Краневиттера, который, возможно, покинет клуб.