Турсынбаева подтвердила, что скорее всего больше не будет выступать в этом сезоне

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева подтвердила, что не будет принимать участие в соревнованиях до конца текущего сезона.

Спортсменка ответила на вопрос подписчика в своем «Инстаграме», который спросил у спортсменки в комментариях, будет ли она участвовать в турнирах в этом сезоне. «Скорее всего нет», — написала Элизабет.

Напомним, Элизабет Турсынбаева в этом сезоне выступила только на одном турнире — коммерческих соревнованиях Shanghai Trophy, пропустив стартовую часть сезона. Причиной пропуска стартов стала травма спины, которая мешала спортсменке тренироваться. После Шанхая фигуристка была вынуждена сняться с этапов серии Гран-при.