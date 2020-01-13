Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 23:29,  13 января 2020
Фигурное катание
0

Турсынбаева подтвердила, что скорее всего больше не будет выступать в этом сезоне

Элизабет Турсынбаева. Фото: Ирина Красько/Nevasport
Элизабет Турсынбаева. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева подтвердила, что не будет принимать участие в соревнованиях до конца текущего сезона.

Спортсменка ответила на вопрос подписчика в своем «Инстаграме», который спросил у спортсменки в комментариях, будет ли она участвовать в турнирах в этом сезоне. «Скорее всего нет», — написала Элизабет.

Напомним, Элизабет Турсынбаева в этом сезоне выступила только на одном турнире — коммерческих соревнованиях Shanghai Trophy, пропустив стартовую часть сезона. Причиной пропуска стартов стала травма спины, которая мешала спортсменке тренироваться. После Шанхая фигуристка была вынуждена сняться с этапов серии Гран-при.

В прошлом сезоне Турсынбаева завоевала серебряную медаль чемпионата мира в Сайтаме, став первой фигуристкой, исполнившей чистый четверной прыжок на соревнованиях.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров