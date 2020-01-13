Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова, Виталия Дьяченко и Анна Блинкова сегодня, 14 января, проведут матчи в рамках турниров WTA в Хобарте и Аделаиде.

Для Виталии Дьяченко матч на турнире WTA категории Premier в Аделаиде станет дебютным: спортсменка в первом круге турнира сыграет с представительницей Греции Марией Саккари. Начало матча назначено на 3:30 по московскому времени.

Анастасия Павлюченкова сыграет в Аделаиде матч второго круга, в первом раунде она выбила эстонку Анетт Контавейт. Теперь в соперницах у россиянки первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти. Начало встречи назначено на 4:45 по московскому времени.

На турнире WTA категории International в Хобарте матч первого круга проведет Анна Блинкова. Её соперницей станет теннисистка из Туниса Онс Жабер. Начало матча запланировано на 3:00 по московскому времени.