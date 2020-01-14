Испанский футбольный клуб «Барселона» официально заявил о смене главного тренера.

На официальном сайте команды появилась информация о том, что контракт с Эрнесто Вальверде расторгнут, а также было названо имя преемника специалиста.

Новым главным тренером «Барселоны» стал 61-летний специалист Кике Сетьен, известный по работе с «Бетисом» и «Расингом», «Поли Эхидо» и другими клубами, а также сборной Экваториальной Гвинеи.

Контракт с Кике Сетьеном подписан до 30 июня 2022 года, сегодня ожидается, что новый наставник «сине-гранатовых» проведет первую пресс-конференцию в новом статусе.

Клуб поблагодарил Эрнесто Вальверде за целеустремленность, преданность делу и позитивный подход. Напомним, Вальверде руководил «Барселоной» с лета 2017 года, под его руководством «сине-гранатовые» дважды стали чемпионами страны, один раз выиграли Кубок страны и еще один раз — Суперкубок Испании.