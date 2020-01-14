Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» разгромил соседей из «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на льду площадки «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев.

В пяти из шести заброшенных шайб «Рейнджерс» участие принял российский нападающий Артемий Панарин. В первом периоде он отдал результативную передачу на Йеспера Фаста, во втором отметился еще двумя голевыми пасами — на Криса Крайдера и Адама Фокса.

В третьем периоде Артемий Панарин дважды отличился сам — один раз без помощников и еще один — с передач Райана Строума и Йеспера Фаста. На льду россиянин провел 18 минут и 57 секунд и завершил матч с показателем полезности «+4».

Еще один россиянин в составе «Рейнджерс» Павел Бучневич провел на льду 16 с половиной минут и результативными действиями не отметился. Вратарь Александр Георгиев отразил 32 броска.

В составе «Айлендерс» отличились Джордан Эберле и Брок Нельсон.