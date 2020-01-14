Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Виталия Дьяченко вылетели с турнира WTA категории Premier в австралийской Аделаиде.

В матче второго круга Анастасия Павлюченкова уступила первой ракетке мира из Австралии Эшли Барти. Счет в матче 4:6, 6:3, 7:5 в пользу австралийки. На счету россиянки четыре эйса, в то время как ее соперница сделала 11 подач навылет. Также отметим, что Барти меньше ошибалась на подаче — четыре двойных ошибки против шести у Павлюченковой.

Раунд первого круга не смогла преодолеть Виталия Дьяченко, уступившая гречанке Марии Саккари. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу представительницы Греции. Теннисистки провели на корте около полутора часов, Дьяченко за это время ни разу не подала навылет, а также сделала три двойных ошибки.