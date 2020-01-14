Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин помог своей команде победить «Каролину Харрикейнс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча прошла на «Кэпитал Уан-Арене» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Обе шайбы в матче забросил Овечкин. На 12-й минуте он отличился с передачи Тома Уилсона, а на 19-й минуте россиянину помогли Якуб Врана и Джон Карлсон.

Российский голкипер Илья Самсонов впервые в карьере провел шатаут. За весь матч россиянин отразил 23 броска. Игроки «Кэпиталс» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, а также форвард «Каролины» Андрей Свечников результативными действиями в матче не отметились.

Отметим, дубль Овечкина помог ему выйти на чистое 11-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги.