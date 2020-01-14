Ирландский боец ММА, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал об условиях нового контракта с UFC.

По словам Макгрегора в интервью ESPN, нынешний контракт ирландца рассчитан на один бой, после которого будет проведено перезаключение договора. Боец признался, что очень доволен условиями нынешнего соглашения, поскольку это будет очень хорошая зарплата.

«Сколько? Около 80 миллионов долларов. За бой против Хабиба я заработал 50 миллионов долларов», — рассказал Макгрегор. Отметим, в сумму 80 млн долларов также входит процент от продаж платных трансляций.

Напомним, следующий бой Конора Макгрегора в UFC пройдет 18 января в Лас-Вегасе на турнире UFC 246. Соперником Макгрегора в его бою-возвращении станет Дональд Серроне.