Российская теннисистка Мария Шарапова не завершила выставочный матч турнира The AgBioEn Kooyong Classic против представительницы Германии Лауры Зигемунд.

Как сообщает издание Herald Sun, всему причиной послужили лесные пожары в Австралии — турнир проходит в пригороде Мельбурна Койонге. По словам Шараповой, после двух часов на корте у нее начался кашель и она подумала, что заболела, однако затем с такой же проблемой столкнулась и Зигемунд, о чем сообщила судье. Причиной кашля стал дым от лесных пожаров, матч было решено прервать.

Игра была прервана во втором сете при счете 7:6, 5:5 в пользу немецкой теннисистки. В первом сете Зигемунд обыграла Шарапову на тай-брейке со счетом 7:4.

Масштабные пожары в Австралии не утихают с середины октября.