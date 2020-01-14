Петербургский СКА сегодня, 14 января, проведет домашний матч против рижского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча пройдет на площадке «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте ХК СКА здесь.

Отметим, в сезоне-2019/20 рижское «Динамо» играло с петербургским СКА трижды: два матча прошли в Риге и еще один — в Петербурге. Все три раза побеждали хоккеисты СКА, один раз победа была одержана по буллитам.

В предыдущем туре регулярного чемпионата «армейцы с Невы» одержали волевую победу над московским «Динамо», забросив победную шайбу в овертайме.

Рижское «Динамо» проиграло последние три матча: команда начала 2020 год с победы над «Барысом», а затем по очереди уступила «Йокериту», «Северстали» и «Салавату Юлаеву».