Российский биатлонный тренер, работающий в сборной Канады, Павел Ланцов поделился мнением по поводу проблем российской команды на Кубке мира с патронами к винтовкам.

В интервью порталу «Матч ТВ» Ланцов отметил, что ему посчастливилось работать в России и с Леонидом Гурьевым, и с Павлом Ростовцевым — специалистами по стрельбе. По словам тренера, Гурьев и Ростовцев скрупулёзно относятся к вопросам подбора пары «ствол-патрон».

«Раньше мы в сборной России использовали «Олимп», к каким-то стволам он подходит хорошо, к каким-то — не очень. Это нужно искать индивидуально для каждого ствола», — отметил специалист, добавив, что у патронов марок Lapua и «Олимпа» разная скорость пули. Именно поэтому патроны могут по-разному реагировать на один и тот же ветер.

Ланцов также отметил, что по его опыту ижевский ствол вкупе с «Олимпом» работают лучше.

Напомним, ранее специалисты сборной России неоднократно сетовали на проблемы с подбором патронов для винтовок биатлонистов.