Мужская сборная России по гандболу лишилась шансов на выход из группы на чемпионате Европы среди мужских команд, соответственно, не сможет завоевать путевку на Олимпийские игры в Токио 2020 года.

Напомним, команда под руководством Эдуарда Кокшарова проиграла первые два матча группового этапа чемпионата Европы: на старте турнира россияне уступили Венгрии, а затем проиграли Исландии. Венгрия и Дания в очном матче сыграли вничью, поэтому Россия потеряла шансы на выход из группы с нулем очков после двух туров. Третья игра на турнире против Дании не будет иметь турнирного значения для россиян.

Российские гандболисты не отобрались уже на третью Олимпиаду подряд: ранее мужская гандбольная сборная пропустила игры 2012 года в Лондоне, а затем не поехала на Олимпиаду в Рио-Де-Жанейро в 2016 году.