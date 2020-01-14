Бывший тренер женской сборной России по гандболу, первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов отреагировал на вылет сборной России с чемпионата Европы по гандболу.

Слова Трефилова приводит портал «Р-Спорт». По мнению эксперта, сборная России шла к тому, чтобы проиграть Исландии. «Чемпионат Европы показал, что мы очень слабы в командной игре, мы не имеем игроков, равных лидерам сборной Исландии, нет комбинационной игры», — сказал Трефилов, отметив, что результат печальный, а исландцы раскатали россиян.

По мнению Трефилова, необходимо омолаживать сборную, подтягивать более молодых игроков и наигрывать их. «Надо пахать, пахать и пахать. Мы говорим о том, что упал мужской гандбол в России», — сказал Трефилов, отметив, что внутри страны отсутствует конкуренция в гандболе, ведь «Чеховские медведи» 18 лет подряд становятся чемпионами России.

Напомним, Россия проиграла два матча на старте ЧЕ по гандболу и лишилась шансов на выход из группы.