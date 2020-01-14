Двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы Элене Гедеванишвили поделилась мнением о фигуристках, исполняющих четверные прыжки.

По мнению экс-спортсменки, юным фигуристкам необходимо вырабатывать свой стиль катания, но это приходит лишь с возрастом. Однако те, кто исполняет элементы ультра-си, рискуют рано завершить карьеру.

«Умение оставаться в спорте надолго делает атлета великим. Девочки выступают два года и травмируются», — заявила Гедеванишвили, слова которой приводит «Спорт-Экспресс». Она подчеркнула, что программа превращается в исполнение трюков, когда девушки включают в неё четверные.

«То, что сделала Этери Тутберидзе – потрясающе. Но если бы у нее были фигуристы старше 18 лет… Это просто другой стиль тренировок», — сказала Гедеванишвили и добавила, что не может полностью согласиться со стилем работы российского специалиста.

Напомним, в группе Тутберидзе сразу несколько фигуристок владеют четверными прыжками — это Александра Трусова, Анна Щербакова, Элизабет Турсынбаева, Камила Валиева и Софья Акатьева. Алена Косторная исполняет тройной аксель.