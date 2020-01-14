Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян высказал мнение по поводу важности повышения возрастного ценза в женском катании.

В интервью изданию «Большой спорт» Арутюнян заявил, что поражавшие сложными программами российские девочки оформились и не преодолели возникшие трудности. «Просто поняли, что шансов соперничать с нынешними чемпионками, освоившими четверные прыжки, у них нет», — отметил тренер.

«Только поднимать возрастной ценз», — озвучил свое решение Арутюнян, отметив, что в таком случае к моменту выхода в свет фигуристка будет обладать тренированным и здоровым телом. По словам Арутюняна, тело — рабочий инструмент фигуриста, и к нему нельзя относиться по-варварски.

«Когда его наливают в фарфоровую чашечку, вкус совсем иной. Точно так же мне не нравятся одноразовые чемпионки», — отметил Арутюнян.

Напомним, женская сборная России по фигурному катанию сейчас состоит полностью из учениц Тутберидзе, выполняющих элементы ультра-си: четверные прыжки и тройной аксель.