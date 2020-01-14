Российская теннисистка Мария Шарапова раскритиковала одежду болгарина Григора Димитрова. На выставочном турнире в Куйонге после матча с немкой Лаурой Зигемунд, который не удалось доиграть до конца, Шарапова присоединилась к комментаторам.

К ней подошел Димитров, между спортсменами завязался диалог. «Что это на тебе за жёлтые шорты?» — спросила Мария и добавила, что они ей не нравятся. Болгарин остался удивлен, но Шарапова настаивала на своем. «Вообще не нравятся», — подчеркнула россиянка. Димитров в ответ признал, что любит носить одежду желтого цвета.

Дискуссия вызвала смех у комментаторов, так как ранее Димитров и Шарапова состояли в отношениях.

Напомним, сегодняшний матч Шараповой с Зигемунд завершился досрочно. Первый сет завершился победой немки со счетом 7:6 (7:4), вторая партия была остановлена при счете 5:5. После этого теннисистки закончили игру из-за дыма от лесных пожаров, которые бушуют в Австралии.