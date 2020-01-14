Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил работу старшего тренера мужской сборной России Сергея Белозерова.

По мнению Васильева, никаких улучшений в команде не произошло. Александр Логинов, напротив, стал выступать хуже, чем в прошлом сезоне, уверен специалист.

«В этом году появился Матвей Елисеев, который стал более стабильно стрелять, но вряд ли в этом есть заслуга Белозерова», — сказал Васильев, слова которого приводит «Спорт день за днем». Он пояснил, что Елисеев работал над стрельбой с Альбиной Ахатовой, а не с Белозеровым.

Васильев уверен, что на ответственные должности нужно назначать тех специалистов, которые ранее уже проявили себя. «Он ушел из бизнеса и его трудоустроили старшим тренером сборной. Это же вообще смешно!» – заявил специалист.