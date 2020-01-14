Российский лыжник Сергей Устюгов ответил на вопрос подписчика, почему он будет принимать участие в шоу-гонке Александра Легкова вместо спринт-тура в рамках этапа Кубка мира.

В комментариях к посту о фестивале Легкова в «Инстаграме» подписчик Устюгова задал лыжнику вопрос: «А спринт-тур в Канаде как же?». На 14-15 марта запланировано и мероприятие Легкова, и спринт-тур в рамках этапа Кубка мира в канадском Квебеке перед закрытием сезона.

«Так туда же визы нужно делать, а у нас ничего не готово. А в прошлом году Глебу (прим. редактора — Ретивых) просто не сделали. Поживём увидим», – ответил Устюгов подписчику.

Отметим, сейчас Сергей Устюгов занимает третье место в общем зачете Кубка мира, он стал вторым на лыжной многодневке «Тур де Ски».