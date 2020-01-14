Бывший чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис заявил, что получил серьезную травму во время сдачи допинг-пробы перед поединком с Нейтом Диасом в рамках UFC 241.

Спортсмен обвинил в инциденте представителей Американского антидопингового агентства (USADA). По его словам, бутылка, используемая для сбора пробы, порезала ему руку. Петтис утверждает, что из-за повреждения не мог полностью выложиться во время боя — рана оказалась настолько серьезной, что пришлось наложить швы.

«Я дал возможность USADA исправить ситуацию и сделать все правильно, но теперь мы идем в суд», — заявил Петтис, слова которого приводит Yahoo.

Напомним, поединок в рамках турнира UFC 241 состоялся 17 августа в Анахайме (США). Единогласным решением судей победа была присуждена Нейта Диасу.